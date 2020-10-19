Ученые из США предложили определять заражение коронавирусом с помощью глюкометров. По словам специалистов, это достаточно надежный метод диагностики COVID-19.

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали препринт научной статьи, в котором изложена идея использования глюкометров для определения заражения коронавирусом нового типа.

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По словам специалистов, эти приборы, которыми обычно измеряют уровень сахара в крови, позволяют обнаруживать COVID-19 по человеческой слюне.

Как делают тест

Для диагностики вируса образец слюны смешивается с составом, содержащим специальный молекулярный комплекс.

Ученые констатируют, что глюкометр в течение часа определяет наличие такой концентрации сахара, которая непосредственно коррелирует с содержанием в слюне вирусного белка. У здорового человека показатели будут нулевыми.

Почему именно глюкометры

Тест решили делать именно c помощью глюкометров, поскольку они просты в использовании и считаются наиболее распространенным диагностическим инструментом во всем мире.

Кроме того, многие глюкометры подключаются к смартфонам, что дает возможность интегрировать их с приложениями для отслеживания контактов поставщиками медицинских услуг и электронными медицинскими базами.

Эксперты отмечают, что этот метод диагностики COVID-19 нельзя отнести к простым. Однако все известные ныне тесты не работают с абсолютной точностью. Разработчики метода утверждают, что он эффективен на 100%.