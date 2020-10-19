Вчені з США запропонували визначати зараження коронавірусом за допомогою глюкометрів. За словами фахівців, це досить надійний метод діагностики COVID-19.

Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго опублікували препринт наукової статті, в якому викладена ідея використання глюкометрів для визначення зараження коронавірусом нового типу.

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За словами фахівців, ці прилади, якими зазвичай вимірюють рівень цукру в крові, дозволяють виявляти COVID-19 за людською слиною.

Як роблять тест

Для діагностики вірусу зразок слини змішується зі складом, що містить спеціальний молекулярний комплекс.

Вчені констатують, що глюкометр протягом години визначає наявність такої концентрації цукру, яка безпосередньо корелює з вмістом в слині вірусного білка. У здорової людини показники будуть нульовими.

Чому саме глюкометри

Тест вирішили робити саме c допомогою глюкометрів, оскільки вони прості у використанні та вважаються найбільш поширеним діагностичним інструментом у всьому світі.

Крім того, багато глюкометри підключаються до смартфонів, що дає можливість інтегрувати їх з додатками для відстеження контактів постачальниками медичних послуг і електронними медичними базами.

Експерти відзначають, що цей метод діагностики COVID-19 не можна віднести до простих. Однак всі відомі нині тести не працюють з абсолютною точністю. Розробники методу стверджують, що він ефективний на 100%.