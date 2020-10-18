Университет Тохоку и японская компания Shimadzu, которая занимается созданием высокоточного оборудования, разработали систему, которая способна обнаруживать коронавирус в выдыхаемом человеком воздухе.

Разработчики убеждают, что уже завершили изготовление прототипа тестовой системы, пишет NHK.

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Система состоит из трех компонентов:

1-й абсорбирует воздух, который выдыхает человек в течение примерно пяти минут.

2-й дезактивирует все коронавирусы из капель воздуха и поглощает белки, содержащиеся в вирусах.

3-й анализирует эти белки.

Таким образом система сможет показать результат уже через час времени.

Первые клинические испытания уже провели, в них участвовали десять инфицированных пациентов.

Разработчики продолжают испытания, чтобы сделать систему более компактной и внедрить ее в практическое применение.

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К слову, в Украине тоже хотят ввести новый тип тестирований на коронавирусную болезнь.

Кабинет Министров внес тесты на антиген коронавируса в перечень товаров, закупаемых по упрощенной процедуре. К слову, такие системы разработаны и в Украине.

Тесты на определение антигена признаны, как альтернативные ПЦР исследованию ВОЗ. Для проведения теста человеку проводят назофаренгиальный мазок, то есть берут мазок из слизистой носа.

Для теста используется тест-полоска иммунохроматографическая тест-система. Получение результата происходит в течение 30 минут сразу на месте.

Но все же золотым стандартом тестирования на коронавирус остается ПЦР-тестирование.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию/Инфографика 24 канала