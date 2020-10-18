В Китае на упаковке замороженных продуктов впервые нашли живой коронавирус. Человек при контакте с такой упаковкой можно заразиться.

Образцы коронавируса эксперты нашли на упаковке импортной замороженной трески, когда расследовали причину новой вспышки COVID-19 в городе Циндао на востоке страны. Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР от 17 октября.

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Обнаружен живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов в Циндао – первый случай, когда вне лаборатории было подтверждено, что новый COVID-19 может храниться в упаковке в течение длительного времени при особых условиях,

– сообщили в отчете.

В нем добавили, что пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом вследствие контакта с замороженными продуктами.

Впрочем, риск инфицироваться таким способом все же существует. Следовательно, в ведомстве призвали всех сотрудников отрасли соблюдать меры безопасности, избегать прямого контакта с продукцией, носить спецодежду, не касаться рта, носа и глаз во время работы, мыть руки и проводить дезинфекцию сразу после работы. Также их просят регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Заметим, что ранее в Китае находили на упаковке замороженных продуктов лишь частицы COVID-19, а не живой вирус. Так, в августе следы коронавируса обнаружили на упаковке креветок, прибывших в партии импортных продуктов из Эквадора, а в сентябре частицы коронавируса в КНР обнаружили на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России.

Живучесть коронавируса на поверхностях / инфографика 24 канала