Ученые из Сингапура считают, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 может сохраняться в замороженных продуктах даже при температуре -80 °C.

Биологи утверждают, что замороженная пища тоже может быть причиной распространения коронавируса и опубликовали свое исследование на сервере препринтов bioRxiv. Отметим, что оно еще не прошло рецензирование экспертов, вследствие чего не может считаться истинным.

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Как проводилось исследование

Исследователи приобрели в супермаркете свинину, курятину и форель, после чего нанесли на товары раствор с частицами SARS-CoV-2. Обработав продукцию вирусными частицами, биологи охладили ее до температуры, которую применяют при перевозке, около 4°C. Или же заморозили до температуры от -20°C до -80°C.

Ученые пытаются убедить в том, SARS-CoV-2 три недели оставался инфекционным при этих температурах.

Ввоз зараженных пищевых продуктов и их упаковка – возможный источник различных вспышек. Это можно предотвратить, если лучше оценивать риски,

– говорится в сообщении.

Однако директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан считает, что "Еду не стоит бояться". Он призвал СМИ не пугать людей тем, что "на замороженной пище нашли вирус".

По его словам, подхватить SARS-CoV-2 таким образом теоретически возможно, но пока что ему неизвестно о таких случаях.

Живучесть коронавируса на поверхностях / инфографика 24 канала