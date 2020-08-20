Заявили, что COVID-19 выживает даже на замороженной пище
Ученые из Сингапура считают, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 может сохраняться в замороженных продуктах даже при температуре -80 °C.
Биологи утверждают, что замороженная пища тоже может быть причиной распространения коронавируса и опубликовали свое исследование на сервере препринтов bioRxiv. Отметим, что оно еще не прошло рецензирование экспертов, вследствие чего не может считаться истинным.
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Как проводилось исследование
Исследователи приобрели в супермаркете свинину, курятину и форель, после чего нанесли на товары раствор с частицами SARS-CoV-2. Обработав продукцию вирусными частицами, биологи охладили ее до температуры, которую применяют при перевозке, около 4°C. Или же заморозили до температуры от -20°C до -80°C.
Ученые пытаются убедить в том, SARS-CoV-2 три недели оставался инфекционным при этих температурах.
Ввоз зараженных пищевых продуктов и их упаковка – возможный источник различных вспышек. Это можно предотвратить, если лучше оценивать риски,
– говорится в сообщении.
Однако директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан считает, что "Еду не стоит бояться". Он призвал СМИ не пугать людей тем, что "на замороженной пище нашли вирус".
По его словам, подхватить SARS-CoV-2 таким образом теоретически возможно, но пока что ему неизвестно о таких случаях.
Живучесть коронавируса на поверхностях / инфографика 24 канала