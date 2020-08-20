Вчені з Сінгапуру вважають, що збудник коронавірусу SARS-CoV-2 може зберігатися на заморожених продуктах навіть при температурі -80 °C.

Біологи стверджують, що заморожена їжа теж може бути причиною поширення коронавірусу і опублікували своє дослідження на сервері препринтів bioRxiv. Зазначимо, що воно ще не пройшло рецензування експертів, внаслідок чого не може вважатись істинним.

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Як проводилось дослідження

Дослідники придбали в супермаркеті свинину, курятину і форель, після чого нанесли на товари розчин з частинками SARS-CoV-2. Обробивши продукцію вірусними частинками, біологи охолодили її до температури, яку застосовують при перевезенні, близько 4°C. Або ж заморозили до температури від -20°C до -80°C.

Вчені намагаються переконати в тому, SARS-CoV-2 три тижні залишався інфекційним при цих температурах.

Ввезення заражених харчових продуктів і їх пакування – можливе джерело різних спалахів. Цьому можна запобігти, якщо краще оцінювати ризики,

– йдеться в повідомленні.

Натомість директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я Майкл Раян вважає, що "їжу не варто боятися". Він закликав ЗМІ не лякати людей тим, що "на замороженій їжі знайшли вірус ".

За його словами, підхопити SARS-CoV-2 таким чином теоретично можливо, але поки що йому невідомо про такі випадки.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу