У Китаї на упаковці заморожених продуктів вперше знайшли живий коронавірус. Людина при контакті з таким упакуванням може заразитися.

Зразки коронавірусу експерти знайшли на пакуванні імпортної замороженої тріски, коли розслідували причину нового спалаху COVID-19 у місті Циндао на сході країни. Про це мовиться у звіті Центру з контролю і профілактики захворювань КНР від 17 жовтня.

Раніше вже Заявили, що COVID-19 виживає навіть на замороженій їжі

Виявлений живий коронавірус на упакуванні заморожених продуктів в Циндао – перший випадок, коли поза лабораторією було підтверджено, що новий COVID-19 може зберігатися на упакуванні протягом тривалого часу при особливих умовах,

– повідомили у звіті.

У ньому додали, що поки не було зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом унаслідок контакту з замороженими продуктами.

Втім, ризик інфікуватися таким способом все ж існує. Відтак, у відомстві закликали усіх співробітників галузі дотримуватися заходів безпеки, уникати прямого контакту з продукцією, носити спецодяг, не торкатися рота, носа й очей під час роботи, мити руки та проводити дезінфекцію відразу після роботи. Також їх просять регулярно проходити тестування на коронавірус.

Зауважимо, що раніше в Китаї знаходили на упакуванні заморожених продуктів лише частинки COVID-19, а не живий вірус. Так, у серпні сліди коронавірусу виявили на упакуванні креветок, які прибули в партії імпортних продуктів з Еквадору, а у вересні частинки коронавірусу в КНР виявили на упакуванні замороженого кальмара, імпортованого з Росії.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу