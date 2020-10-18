Університет Тохоку і японська компанія Shimadzu, яка займається створенням високоточного обладнання, розробили систему, яка здатна виявляти коронавірус у видихуваному людиною повітрі.

Розробники переконують, що вже завершили виготовлення прототипу тестової системи, пише NHK.

Читайте також У Китаї вперше знайшли зразки живого COVID-19 на заморожених продуктах

Система складається з трьох компонентів:

1-й абсорбує повітря, яке видихає людина впродовж приблизно п'яти хвилин.

2-й дезактивує всі коронавіруси з крапель повітря і поглинає білки, що містяться у вірусах.

3-й аналізує ці білки.

Таким чином система зможе показати результат вже за годину часу.

Перші клінічні випробування вже провели, у них брали участь десять інфікованих пацієнтів.

Розробники продовжують випробування, щоб зробити систему компактнішою та впровадити її в практичне застосування.

До теми Новий тест діагностує коронавірус та грип одночасно

До слова, в Україні теж хочуть ввести новий тип тестувань на коронавірусну хворобу.

Кабінет Міністрів вніс тести на антиген коронавірусу в перелік товарів, які закуповують за спрощеною процедурою. До слова, такі системи розроблені і в Україні.

Тести на визначення антигену визнані, як альтернативні ПЛР дослідженню ВООЗ. Для проведення тесту людині проводять назофаренгіальний мазок, тобто беруть мазок зі слизової носа.

Для тесту використовується тест-смужка імунохроматографічна тест-система. Отримання результату відбувається упродовж 30 хвилин одразу на місці.

Та все ж золотим стандартом тестування на коронавірус залишається ПЛР-тестування.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу