Новий тест діагностує коронавірус та грип одночасно
Аналіз за мазком з носогорла менш ніж за п'ять хвилин з високою точністю діагностує SARS-CoV-2 і чітко ідентифікує інші респіраторні патогени, зокрема грип. Тест планують використовувати в аеропортах, ресторанах та інших громадських місцях, де необхідна швидка і точна діагностика.
Щоб відрізнити SARS-CoV-2 від інших респіраторних інфекцій, вчені з Оксфордського університету використовували в створенні тесту нейронну мережу для класифікації мікроскопічних зображень окремих частинок різних вірусів.
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На відміну від інших технологій, які виявляють відповідь антитіл або вимагають дорогої і трудомісткої підготовки зразків, наш метод швидко виявляє інтактні вірусні частинки, роблячи тест простим, швидким і економічним,
– заявив співавтор дослідження Ахіллес Капанідіс.
Такий підхід робить масове тестування реальним, надаючи інструменти для контролю нових спалахів вірусу.
Новий тест може надійно розрізняти різні віруси в зразках хворих.
Втім зразки тесту можуть підготувати тільки до початку 2021 року. Тест використовуватимуть для діагностики COVID-19 в режимі реального часу співробітники різних організацій, пасажири в аеропортах, відвідувачі барів і ресторанів.
Новий тест в разі застосування для масового тестування має очевидні переваги для ідентифікації безсимптомних носіїв COVID-19, які не демонструють жодних симптомів.