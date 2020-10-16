Аналіз за мазком з носогорла менш ніж за п'ять хвилин з високою точністю діагностує SARS-CoV-2 і чітко ідентифікує інші респіраторні патогени, зокрема грип. Тест планують використовувати в аеропортах, ресторанах та інших громадських місцях, де необхідна швидка і точна діагностика.

Щоб відрізнити SARS-CoV-2 від інших респіраторних інфекцій, вчені з Оксфордського університету використовували в створенні тесту нейронну мережу для класифікації мікроскопічних зображень окремих частинок різних вірусів.

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На відміну від інших технологій, які виявляють відповідь антитіл або вимагають дорогої і трудомісткої підготовки зразків, наш метод швидко виявляє інтактні вірусні частинки, роблячи тест простим, швидким і економічним,

– заявив співавтор дослідження Ахіллес Капанідіс.

Такий підхід робить масове тестування реальним, надаючи інструменти для контролю нових спалахів вірусу.

Вчені попередили, що зимова пора може мати непередбачувані ефекти спільної циркуляції SARS-CoV-2 з іншими респіраторними сезонними захворюваннями.

Новий тест може надійно розрізняти різні віруси в зразках хворих.

Втім зразки тесту можуть підготувати тільки до початку 2021 року. Тест використовуватимуть для діагностики COVID-19 в режимі реального часу співробітники різних організацій, пасажири в аеропортах, відвідувачі барів і ресторанів.

Новий тест в разі застосування для масового тестування має очевидні переваги для ідентифікації безсимптомних носіїв COVID-19, які не демонструють жодних симптомів.