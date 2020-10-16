Біохіміки усього світу намагаються визначити фактори ризику і потенційні терапевтичні цілі коронавірусної хвороби. Дослідження фахівців з США виявило нові докази того, що люди з I групою крові менше за інших ризикують заразитися COVID-19, крім того, ймовірність важких ускладнень у них менша.

Найменше інфікованих серед людей з 1-ю групою крові

Перша група крові може забезпечувати певний захист від вірусу SARS-CoV-2. Такі висновки зробили вчені на основі аналізу даних 473 тисяч протестованих на COVID-19 людей в Данії з контрольною групою – 2,2 мільйона людей. Серед тих, хто був інфікований, у відсотковому відношенні було найменше людей з першою групою крові, пише Science Daily.

Читайте також ВООЗ визнала неефективними Ремдесивір і ще 3 препарати, якими лікують коронавірус

Тобто, якщо в популяції число людей з першою групою крові в Данії складає близько 42%, то серед тих, що заразилися їх тільки 38%. Статистично це дуже істотна різниця.

Ризики інфікування 2, 3, та 4 групи крові однакові

Результати вказують на те, що у людей з II, III і IV групами крові більше шансів заразитися, ніж у власників групи I (0). При цьому між цими трьома групами різниці в ймовірності інфікування дослідники не виявили.

Як група крові впливає на перебіг хвороби

Оскільки поширення різних груп крові змінюється в залежності від етнічної приналежності людини, вчені врахували й цей фактор та встановили, що пацієнти з групами крові II і IV більше за інших схильні до серйозних ускладнень.

​Важливо В Україні критична ситуація з ліжкомісцями, – Стефанишина

2 і 4 групи крові мають найтяжчий перебіг COVID-19

Вчені вивчили дані 95 тяжкохворих пацієнтів з COVID-19, госпіталізованих у Ванкувері, Канада. Виявилось, що пацієнти з групами крові II і IV з більшою ймовірністю потребували штучної вентиляції легенів.

Вони також виявили, що пацієнтам з цими групами крові частіше потрібний діаліз через ниркову недостатність, що провокує коронавірусне запалення.

Відтак, зрозуміло, що пацієнти з II і IV групами крові мають підвищений ризик органної дисфункції або відмови органів через COVID-19, ніж люди з групою крові I або III.

Аналіз також показав, що власники II і IV груп крові перебувають в палатах інтенсивної терапії довше.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу