Всесвітня організація охорони здоров'я провела масштабне дослідження препаратів, які широко застосовують для лікування коронавірусної хвороби. Результати свідчать, що жоден з цих препаратів не здатний покращити стан хворих.

Чотири досліджуваних препарати "мали незначний" або й зовсім відсутність впливу на перебіг хвороби у госпіталізованих і не підвищували шанси на життя. Препринт статті опубліковано на medRxiv.

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Детально про результати

Дослідження Solidarity Therapeutics Trial охоплює дані з 405 лікарень в 30 країнах.

Ремдесівір, Гідроксихлорохін, Лопінавір (в комбінації з Ритонавіром) і інтерферон -β1a – явно не панацея від коронавірусу SARS -CoV-2.

У дослідженні взяли участь 11 266 дорослих пацієнтів, з яких 2750 отримували ремдесівір, 954 – гідроксихлорохін, 1411 – лопінавір, 651 – інтерферон + лопінавір, 1412 – тільки інтерферон, і 4088 – інший препарат.

Із загальної кількості пацієнтів померли 1253 хворих.

Вчені намагались встановити вплив препаратів на смертність, початок інтубації на апараті ШВЛ і тривалість перебування в лікарні у 28-денному періоді.

Вони відзначили, що інше використання цих ліків, наприклад, для лікування пацієнтів амбулаторно або для профілактики, "необхідно вивчити в інших дослідженнях".

До слова, Ремдесивір досі використовують у лікуванні проти коронавірусу. Зокрема, глава МОЗ Максим Степанов пообіцяв, що Ремдесивір з'явиться в Україні вже наступного тижня.