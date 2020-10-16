Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование препаратов, которые широко применяют для лечения коронавирусной болезни. Результаты свидетельствуют, что ни один из этих препаратов не способен улучшить состояние больных.

Четыре исследуемых препарата "имели незначительное" или и вовсе отсутствие влияния на течение болезни у госпитализированных и не повышали шансы на жизнь. Препринт статьи опубликован на medRxiv.

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Подробно о результатах

Исследование Solidarity Therapeutics Trial охватывает данные из 405 больниц в 30 странах.

Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Лопинавир (в комбинации с Ритонавиром) и интерферон -β1a – явно не панацея от коронавируса SARS-CoV-2.

В исследовании приняли участие 11 266 взрослых пациентов, из которых 2 750 получали ремдесивир, 954 – гидроксихлорохин, 1411 – лопинавир, 651 – интерферон + лопинавир, 1 412 – только интерферон, и 4 088 – другой препарат.

Из общего количества пациентов умерли 1 253 больных.

Ученые пытались установить влияние препаратов на смертность, начало интубации на аппарате ИВЛ и продолжительность пребывания в больнице в 28-дневном периоде.

Они отметили, что иное использование этих лекарств, например, для лечения пациентов амбулаторно или для профилактики, "необходимо изучить в других исследованиях".

К слову, Ремдесивир до сих пор считают эффективным препаратом и ждут его появления в Украине. В частности, глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что Ремдесивир появится в Украине уже на следующей неделе.