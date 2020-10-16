Биохимики всего мира пытаются определить факторы риска и потенциальные терапевтические цели коронавирусной болезни. Исследование специалистов из США обнаружило новые доказательства того, что люди с I группой крови меньше других рискуют заразиться COVID-19, кроме того, вероятность тяжелых осложнений у них меньше.

Меньше всего инфицированных среди людей с 1-й группой крови

Первая группа крови может обеспечивать определенную защиту от вируса SARS-CoV-2. Такие выводы сделали ученые на основе анализа данных 473 тысяч протестированных на COVID-19 человек в Дании с контрольной группой – 2,2 миллиона человек. Среди тех, кто был инфицирован, в процентном отношении было меньше всего людей с первой группой крови, пишет Science Daily.

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То есть, если в популяции число людей с первой группой крови в Дании составляет около 42%, то среди тех, что заразились их только 38%. Статистически это очень существенная разница.

Риски инфицирования у людей с 2-й, 3-й и 4-й группами крови одинаковые

Результаты указывают на то, что у людей с II, III и IV группами крови больше шансов заразиться, чем у обладателей группы I (0). При этом между этими тремя группами разницы в вероятности инфицирования исследователи не обнаружили.

Как группа крови может влиять на течении болезни

Поскольку распространение различных групп крови изменяется в зависимости от этнической принадлежности человека, ученые учли и этот фактор и установили, что пациенты с группами крови II и IV более других склонны к серьезным осложнениям.

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2 и 4 группы крови имеют самое тяжелое течение COVID-19

Ученые изучили данные 95 тяжелобольных пациентов с COVID-19, госпитализированных в Ванкувере, Канада. Оказалось, что пациенты с группами крови II и IV с большей вероятностью нуждались в искусственной вентиляции легких.

Они также обнаружили, что пациентам с этими группами крови чаще нужен диализ из-за почечной недостаточности, что провоцирует коронавирусное воспаление.

Следовательно, понятно, что пациенты с II и IV группами крови имеют повышенный риск органной дисфункции или отказа органов из-за COVID-19, чем люди с группой крови I или III.

Анализ также показал, что владельцы II и IV групп крови находятся в палатах интенсивной терапии дольше.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала

