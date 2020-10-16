В Украине все больше людей болеют COVID-19, а потому больницы переполнены пациентами. Есть вероятность, что людей просто не будут госпитализировать из-за недостатка мест. Такая критическая ситуация сложилась из-за плохой организации подготовки ко второй волне пандемии.

Об этом рассказала нардеп от партии "Голос", экс-заместитель Ульяны Супрун Ольга Стефанишина в эфире 24 канала и добавила, что есть ряд причин, почему сейчас неутешительная ситуация с пандемией в Украине.

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"Ситуация с койкоместами в Украине – критическая. Статистика, которую озвучивает Степанов и Кабмин – также разная. Согласно данным Кабмина, у нас примерно 13 тысяч коек заняты. Степанов говорит, что 2 тысячи", – пояснила Стефанишина.

Каждый человек, который интересуется этой проблемой, понимает, что ситуация серьезная и в больницы даже не кладут,

– сказала нардеп.

По словам Стефанишиной, карантинное время и средства, которые были выделены в государственном бюджете для борьбы с пандемией, не использовали по назначению – именно поэтому в Украине сейчас такая ситуация.

Справка. В апреле 2020 года в Украине создали Фонд борьбы с коронавирусом. Его размер составлял почти 65 миллиардов гривен. Подробнее – по ссылке.

Лаборатории не справляются, – Стефанишина

Нардеп рассказала, что в государственных лабораториях тесты не обрабатывают по несколько дней. Иногда и неделю. "Сегодня остатки необработанных тестов в Киеве – 7 тысяч. Это то количество людей, которое ждет результата", – сказала Стефанишина.

Лаборатории просто не справляются, поэтому эта статистика по заболеваемости – не соответствует действительности. И это не только из-за того, что не все тесты показывают правильный результат. Это неорганизованная система господином Степановым,

– заявила нардеп.

Количество тестов в Украине, которое делают, тоже очень малое – 20-30 тысяч в сутки. Стефанишина отметила, что для того, чтобы видеть настоящую картину заболеваемости – надо делать 100 тысяч тестов в сутки.

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Правительство потеряло контроль над пандемией, – нардеп

Как утвердила Стефанишина, Минздрав должен был развернуть широкомасштабное тестирование и подготовить больницы к 2 – 4 волне коронавируса, однако этого не сделали.

"Ситуация критическая и то, что правительство потеряло контроль над эпидемией – это очевидно. Нам нужно заботиться о себе и соблюдать правила, которые помогут уберечь жизнь. Страшно понимать, что в случае болезни не все украинцы могут получить медицинскую помощь", – подытожила нардеп.