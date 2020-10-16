Министерство здравоохранения разрабатывает план развертывания госпиталей для лечения больных коронавирусом. Но на сегодня такой вопрос в Украине не стоит.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, 16 октября, пишет 24 канал.

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По словам Степанова, Министерство здравоохранения действительно 2-3 недели рассматривает возможность развертывания госпиталей в случае ухудшения ситуации с госпитализацией больных коронавирусом.

Сейчас нет в этом необходимости. Но мы прорабатываем вопрос, чтобы у нас было понимание. Сколько времени на это понадобится. Что нам для этого необходимо. Чтобы мы максимально быстро могли развернуть такой временный госпиталь на той или иной территории. В том числе используя и спортивные заведения, где есть большие помещения,

– пояснил он.

Всего в Украине обнаружили 287 231 случай коронавируса. С начала пандемии умерло 5408 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет уже 121 919.

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