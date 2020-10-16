Міністерство охорони здоров'я опрацьовує план розгортання госпіталів для лікування хворих коронавірусом. Але станом на сьогодні таке питання в Україні не стоїть.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю, 16 жовтня, пише 24 канал.

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За словами Степанова, Міністерство охорони здоров'я дійсно 2-3 тижні розглядає можливість розгортання госпіталів у разі погіршення ситуації з госпіталізацією хворих коронавірусом.

Зараз немає в цьому необхідності. Але ми опрацьовуємо питання, щоб у нас було розуміння. Скільки часу на це знадобиться. Що нам для цього необхідно. Щоб ми максимально швидко могли розгорнути такий тимчасовий госпіталь на тій чи іншій території. В тому числі використовуючи і спортивні заклади, де є великі приміщення,

– пояснив він.

Загалом в Україні виявили 287 231 випадок коронавірусу. Від початку пандемії померло 5 408 людей. Кількість пацієнтів, які одужали, становить вже 121 919.



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