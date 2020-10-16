ПЛР-тестування не здатне давати стовідсотковий результат. Відтак українцям для підтвердження інфікування коронавірусом не обов'язково мати позитивний результат тесту.

Достатньо клінічних ознак хвороби для надання відповідної медичної допомоги. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Він пояснив, що COVID-19 підтверджується за клінічними ознаками, тоді відбувається госпіталізація і подальший процес лікування.

Це те питання, яке повинні вирішувати на місці лікарі. Це все в нас внесено в стандарт і це питання, зокрема, маршрутизації,

– зазначив очільник МОЗ.

Він додав, що маршрутизація – це не тільки транспортування хворого в конкретну лікарню. Це значно ширше питання, яке має на меті від початку і до кінця довести хворого.

Таке рішення було прийнято зважаючи на світову статистику. Вона показує, що ПЛР-тести не є стовідсотково точними. Зокрема, близько 30% результатів є негативними при підтвердженому діагнозі COVID-19.

Максим Степанов уточнив, що це пов'язано з особливостями тестування і фізіологічними особливостями людини.

Зверніть увагу! Британські вчені виявили, що ПЛР-тест показує однозначний результат – "є" чи "немає" в організмі SARS-CoV-2. Тест не дає інформації про те, скільки вірусу було у зразку, або наскільки ймовірним є те, що інфекція активна. Більше про це – читайте за посиланням.



Що потрібно знати про підготовку до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу