За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, черги на ПЛР-тестування виникають в окремих областях України. Іноді це пов'язано зі зростанням захворюваності, а іноді з людським фактором.

16 областей України справляються з навантаженням і не мають залишків зразків в лабораторіях. Також їм не доводиться відсіювати їх за пріоритетністю. Про це Віктор Ляшко розповів у інтерв'ю з НВ.

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Так, якщо лабораторія перевантажена, за пріоритетністю вона спершу досліджує зразки симптоматичних хворих. У такому випадку залишки зразків розподіляються в лабораторії інших міст, які не мають такого навантаження.

Ляшко назвав декілька "проблемних" областей. До прикладу, на Хмельниччині пішов активний епідпроцес, внаслідок чого лабораторний центр сам не впорався.

Я перерозподілив їхні залишки в Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів. Вийшли на нуль, зараз вже справляються,

– розповів він.

У Дніпрі також спостерігається зростання захворюваності після концерту до Дня міста. Тож МОЗ надало місту додаткові автоматичні станції для визначення РНК коронавірусу. За словами Ляшка, цього повинно вистачити їм ще на тиждень безпроблемного тестування.

Натомість у Донецькій області зовсім інша ситуація.

У Донецьку є проблема, зараз допомагаємо їм щосили – при потужності 400−500 зразків на день фахівці роблять по 90−100−120. В цілому по країні немає величезних черг. Вони можуть бути пов'язані зі зростанням кількості випадків або з людським фактором,

– поділився Ляшко.

Ляшко зазначив, що нині українські лабораторії можуть робити в середньому 30 тисяч тестувань на добу. Нині своєї черги очікують 12 000 зразків. З цих 12 000 пріоритетними є 4 000.