По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, очереди на ПЦР-тестирование возникают в отдельных областях Украины. Иногда это связано с ростом заболеваемости, а иногда с человеческим фактором.

16 областей Украины справляются с нагрузкой и не имеют остатков образцов в лабораториях. Также им не приходится отсеивать их по приоритетности. Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью с НВ.

К теме Тест на коронавирус бесплатно можно делать в частных лабораториях, – решение правительства

Так, если лаборатория перегружена, по приоритетности она сначала исследует образцы симптоматических больных. В таком случае остатки образцов распределяются в лаборатории других городов, не имеющих такой нагрузки.

Ляшко назвал несколько "проблемных" областей. К примеру, в Хмельницкой пошел активный эпидпроцесс, в результате чего лабораторный центр сам не справился.

Я перераспределил их остатки в Ивано-Франковск, Тернополь, Львов. Вышли на ноль, сейчас уже справляются,

– рассказал он.

В Днепре также наблюдается рост заболеваемости после концерта ко Дню города. Поэтому Минздрав дал городу дополнительные автоматические станции для определения РНК коронавируса. По словам Ляшко, этого должно хватить им еще на неделю беспроблемного тестирования.

Зато в Донецкой области совсем другая ситуация.

В Донецке есть проблема, сейчас помогаем им изо всех сил – при мощности 400-500 образцов в день специалисты делают по 90-100-120. В целом по стране нет огромных очередей. Они могут быть связаны с ростом числа случаев или с человеческим фактором,

– поделился Ляшко.

Ляшко отметил, что сейчас украинские лаборатории могут делать в среднем 30 тысяч тестирований в сутки. Сейчас своей очереди ожидают 12 000 образцов. Из этих 12 000 приоритетными являются 4 000.