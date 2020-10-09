Відтепер здати ПЛР-тест на COVID-19 можна безкоштовно у приватній лабораторії. Гроші на проведення тестування у приватних закладах виділили з державного бюджету.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 9 жовтня, пише 24 канал.

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Крім того, лабораторним центрам, під підпорядкуванням Міністерства охорони здоров'я додатково виділили 100 млн гривень на закупівлю послуг з проведення тестувань методом-ПЛР у закладах охорони здоров'я, незалежно від форми власності.

Цим актом ми додаємо приватні лабораторії до процесу тестування, а саме, щоб це було безкоштовно для громадян України,

– заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

До слова, ціни на ПЛР-тест у приватних лабораторіях стартують від 1500 гривень, а через значну навантаженість державних лабораторій люди часто були змушені тестуватись саме в приватних лабораторіях.

Так, близько 30% усіх проведених тестів виконували саме приватні лабораторії.

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Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу