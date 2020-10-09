Отныне сдать ПЦР-тест на COVID-19 можно бесплатно в частной лаборатории. Деньги на проведение тестирования в частных заведениях выделили из государственного бюджета.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 октября, пишет 24 канал.

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Кроме того, лабораторным центрам, под подчинением Министерства здравоохранения, дополнительно выделили 100 млн гривен на закупку услуг по проведению тестирований методом ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности.

Этим актом мы добавляем частные лаборатории в процесс тестирования, а именно, чтобы это было бесплатно для граждан Украины,

– заявил глава Минздрава Максим Степанов.

К слову, цены на ПЦР-тест в частных лабораториях стартуют от 1500 гривен, а из-за значительной загруженности государственных лабораторий люди часто были вынуждены тестироваться именно в частных лабораториях.

Так, около 30% всех проведенных тестов выполняли именно частные лаборатории.

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