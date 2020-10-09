Правительство приняло ряд решений по противодействию COVID-19: что изменили
Кабинет министров Украины принял важные решения по противодействию эпидемии коронавируса. В частности, выделили дополнительное финансирование на закупку оборудования для тестирования.
Соответствующее распоряжение утвердили на заседании Кабмина 9 октября, пишет 24 канал.
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Решение правительства по противодействию коронавирусу:
- Приняли экспериментальный проект по заготовке плазмы крови с антителами от COVID-19. Это необходимо для дальнейшего использования в лечении сложных случаев болезни;
- Привлекли к процессу тестирования частные лаборатории: сделать ПЦР-тест на COVID-19 бесплатно отныне можно в частной лаборатории;
- Дополнительно выделили 100 миллионов гривен лабораторным центрам на тестирование;
- Еще 160 миллионов гривен на закупку дополнительного оборудования для тестирования;
- Также выделили 572 миллиона гривен на приобретение кислорода;
- Увеличили коэффициенты, по которым рассчитывают выплаты медработникам, которые работают с больными COVID-19.
Кроме того, во время заседания правительства сообщили, что Япония предоставит Украине гуманитарную помощь в виде врачебного средства Favipiravir (Avigan), этот препарат определен для применения при лечении коронавируса.
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