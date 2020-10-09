Япония предоставит Украине гуманитарную помощь в виде лекарственного средства Favipiravir (Avigan), определенного для применения при лечении коронавируса.

Кабмин на заседании одобрил соответствующий проект соглашения, пишет 24 канал.

Также на тему: В пяти областях и в Киеве почти полностью заполнены больницы

Что известно о фавипиравире

Сначала его разработали как противовирусное средство для лечения гриппа. В июле 2020 японские ученые завершили исследование "Авиган" у пациентов с легким течением COVID-19 и не смогли доказать его эффективность.

Также российские ученые сообщили, что препарат может причинять неспецифические моторные нарушения, способные вызвать падение.

Также фавипиравир применяют при новых или повторных случаях инфицирования пандемическим вирусом гриппа в случаях, когда другие противовирусные препараты неэффективны или недостаточно эффективны. Фавипиравир изучали только в исследованиях лечения птичьего гриппа A (H5N1 и H7N9). CDC отмечает, что он продемонстрировал недостаточную эффективность при сезонном гриппе A или B.

Но фавипиравир включили в протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала