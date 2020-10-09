Японія надасть Україні гуманітарну допомогу Україні у вигляді лікарського засобу Favipiravir (Avigan), визначений для застосування при лікуванні коронавірусу.

Кабмін на засіданні схвалив відповідний проєкт Угоди, пише 24 канал.

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Що відомо про фавіпіравір

Спочатку його розробили як противірусний засіб для лікування грипу. У липні 2020 японські вчені завершили дослідження "Авіган" у пацієнтів з легким перебігом COVID-19 і не змогли довести його ефективність.

Також російські вчені повідомили, що препарат може викликати неспецифічні моторні порушення, здатні викликати падіння.

Також фавіпіравір застосовують при нових або повторних випадках інфікування пандемічним вірусом грипу у випадках, коли інші противірусні препарати неефективні або недостатньо ефективні. Фавіпіравір вивчали лише в дослідженнях лікування пташиного грипу A (H5N1 та H7N9). CDC зазначає, що він продемонстрував недостатню ефективність при сезонному грипі A або B.

Але фавіпіравір включили до Протоколу надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу