В Україні в п'ятьох областях та в Києві лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті майже 32 тисячі лікарняних ліжок першої хвилі. Така ситуація склалася через спалах COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

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Найбільш завантажені лікарні Донецької (100,7%), Одеської (79,7%), Луганської (78,5%), Хмельницької (71,5%) і Харківської (70,2%) областей, а також в Києві (70,6%).

Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 59%.

Найменше завантажені лікарні в Херсонській (25,9%), Івано-Франківській (37,9%) та Закарпатській (40,6%) областях.

Водночас послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області, там зайнято лише 45,3% ліжок. Тут показник захворюваності коронавірусом за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 22,6 при нормі 40. В інших регіонах перевищено показник захворюваності.

У середньому в Україні цей показник за 14 днів на 100 тисяч населення становить 154,6. При цьому на перше місце за цим показником вийшла Сумська область (275,6), яка змінила Тернопільську область (261,1).