За добу в Україні зареєстрували близько 6 тисяч нових хворих на коронавірус
За останню добу коронавірусну інфекцію діагностували 5 804 мешканцям України. Відтак, станом на ранок 9 жовтня загальна кількість виявлених інфікованих COVID-19 в країні становить 250 538.
Згідно з даними РНБО України, у країні залишається 137 526 активних хворих, повідомляє 24 канал.
9 жовтня в Україні зафіксували найвищий добовий приріст нових випадків зараження від початку пандемії. Впродовж одного дня хворобу виявили у 5 804 людей. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській області (+630) та у Києві (+567).
За минулу добу в країні померли ще 89 пацієнтів з коронавірусом. За цей самий період одужали 2 417 людей.
Поширення коронавірусу в областях України
- Вінницька область – 7331 (+134);
- Волинська область – 9373 (+174);
- Дніпропетровська область – 8301 (+307);
- Донецька область – 5372 (+254);
- Житомирська область – 7718 (+261);
- Закарпатська область – 10629 (+156);
- Запорізька область – 5172 (+165);
- Івано-Франківська область – 14835 (+142);
- Кіровоградська область – 1262 (+28);
- м. Київ — 26463 (+567);
- Київська область – 10689 (+199);
- Львівська область – 22172 (+249);
- Луганська область – 1613 (+133);
- Миколаївська область – 4293 (+139);
- Одеська область – 16107 (+403);
- Полтавська область – 3921 (+236);
- Рівненська область – 13981 (+183);
- Сумська область – 6404 (+207);
- Тернопільська область – 15284 (+305);
- Харківська область – 23342 (+630);
- Херсонська область – 1714 (+78);
- Хмельницька область – 8062 (+330);
- Чернівецька область – 15939 (+182);
- Черкаська область – 5349 (+196);
- Чернігівська область – 5212 (+146).
У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.