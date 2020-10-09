За останню добу коронавірусну інфекцію діагностували 5 804 мешканцям України. Відтак, станом на ранок 9 жовтня загальна кількість виявлених інфікованих COVID-19 в країні становить 250 538.

Згідно з даними РНБО України, у країні залишається 137 526 активних хворих, повідомляє 24 канал.

9 жовтня в Україні зафіксували найвищий добовий приріст нових випадків зараження від початку пандемії. Впродовж одного дня хворобу виявили у 5 804 людей. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській області (+630) та у Києві (+567).

За минулу добу в країні померли ще 89 пацієнтів з коронавірусом. За цей самий період одужали 2 417 людей.

Загальна статистика: Від початку пандемії в Україні зареєстрували 250 538 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 . 110 650 пацієнтів одужали, але 4 779 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Поширення коронавірусу в областях України

Вінницька область – 7331 (+134);

Волинська область – 9373 (+174);

Дніпропетровська область – 8301 (+307);

Донецька область – 5372 (+254);

Житомирська область – 7718 (+261);

Закарпатська область – 10629 (+156);

Запорізька область – 5172 (+165);

Івано-Франківська область – 14835 (+142);

Кіровоградська область – 1262 (+28);

м. Київ — 26463 (+567);

Київська область – 10689 (+199);

Львівська область – 22172 (+249);

Луганська область – 1613 (+133);

Миколаївська область – 4293 (+139);

Одеська область – 16107 (+403);

Полтавська область – 3921 (+236);

Рівненська область – 13981 (+183);

Сумська область – 6404 (+207);

Тернопільська область – 15284 (+305);

Харківська область – 23342 (+630);

Херсонська область – 1714 (+78);

Хмельницька область – 8062 (+330);

Чернівецька область – 15939 (+182);

Черкаська область – 5349 (+196);

Чернігівська область – 5212 (+146).

У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.