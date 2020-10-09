За сутки в Украине зарегистрировали около 6 тысяч новых больных коронавирусом
За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали 5 804 жителям Украины. Следовательно, по состоянию на утро 9 октября общее количество выявленных инфицированных COVID-19 в стране составляет 250 538
Согласно данным СНБО Украины, в стране остается 137 526 активных больных, сообщает 24 канал.
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9 октября в Украине зафиксировали самый высокий суточный прирост новых случаев заражения от начала пандемии. В течение одного дня болезнь обнаружили у 5 804 человек. Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской области (+630) и в Киеве (+567).
За прошедшие сутки в стране умерли еще 89 пациентов с коронавирусом. За этот же период выздоровели 2 417 человек.
Распространение коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 7331 (+134);
- Волынская область – 9373 (+174);
- Днепропетровская область – 8301 (+307);
- Донецкая область – 5372 (+254);
- Житомирская область – 7718 (+261);
- Закарпатская область – 10629 (+156);
- Запорожская область – 5172 (+165);
- Ивано-Франковская область – 14835 (+142);
- Кировоградская область – 1262 (+28);
- м. Киев — 26463 (+567);
- Киевская область – 10689 (+199);
- Львовская область – 22172 (+249);
- Луганская область – 1613 (+133);
- Николаевская область – 4293 (+139);
- Одесская область – 16107 (+403);
- Полтавская область – 3921 (+236);
- Ровненская область – 13981 (+183);
- Сумская область – 6404 (+207);
- Тернопольская область – 15284 (+305);
- Харьковская область – 23342 (+630);
- Херсонская область – 1714 (+78);
- Хмельницкая область – 8062 (+330);
- Черновицкая область – 15939 (+182);
- Черкасская область – 5349 (+196);
- Черниговская область – 5212 (+146).
В Минздраве подчеркнули, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.