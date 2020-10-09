За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали 5 804 жителям Украины. Следовательно, по состоянию на утро 9 октября общее количество выявленных инфицированных COVID-19 в стране составляет 250 538

Согласно данным СНБО Украины, в стране остается 137 526 активных больных, сообщает 24 канал.

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9 октября в Украине зафиксировали самый высокий суточный прирост новых случаев заражения от начала пандемии. В течение одного дня болезнь обнаружили у 5 804 человек. Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской области (+630) и в Киеве (+567).

За прошедшие сутки в стране умерли еще 89 пациентов с коронавирусом. За этот же период выздоровели 2 417 человек.

Общая статистика: с начала пандемии в Украине зарегистрировали 250 538 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 110 650 пациентов выздоровели, но 4 779 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Распространение коронавируса в областях Украины

Винницкая область – 7331 (+134);

Волынская область – 9373 (+174);

Днепропетровская область – 8301 (+307);

Донецкая область – 5372 (+254);

Житомирская область – 7718 (+261);

Закарпатская область – 10629 (+156);

Запорожская область – 5172 (+165);

Ивано-Франковская область – 14835 (+142);

Кировоградская область – 1262 (+28);

м. Киев — 26463 (+567);

Киевская область – 10689 (+199);

Львовская область – 22172 (+249);

Луганская область – 1613 (+133);

Николаевская область – 4293 (+139);

Одесская область – 16107 (+403);

Полтавская область – 3921 (+236);

Ровненская область – 13981 (+183);

Сумская область – 6404 (+207);

Тернопольская область – 15284 (+305);

Харьковская область – 23342 (+630);

Херсонская область – 1714 (+78);

Хмельницкая область – 8062 (+330);

Черновицкая область – 15939 (+182);

Черкасская область – 5349 (+196);

Черниговская область – 5212 (+146).

В Минздраве подчеркнули, что в статистике отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.