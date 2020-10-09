В Украине в пяти областях и в Киеве больничные койки заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты почти 32 тысячи больничных коек первой волны. Такая ситуация сложилась из-за вспышки COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

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Наиболее загружены больницы Донецкой (100,7%), Одесской (79,7%), Луганской (78,5%), Хмельницкой (71,5%) и Харьковской (70,2%) областей, а также в Киеве (70,6%).

Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59%.

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (25,9%), Ивано-Франковской (37,9%) и Закарпатской (40,6%) областях.

В то же время ослабить карантин могут только в Кировоградской области, там занято лишь 45,3% коек. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 22,6 при норме 40. В других регионах превышен показатель заболеваемости.

В среднем в Украине этот показатель за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 154,6. При этом на первое место по этому показателю вышла Сумская область (275,6), которая сменила Тернопольскую область (261,1).

Отметим, что сегодня, 9 октября в Украине зафиксировали наибольшее количество больных за все время пандемии коронавируса – 5 804 человек. Побороли недуг – 110 650 человек. Известно, что от осложнений течения коронавирусной болезни умерли 4 779 украинцев.



Активных больных сейчас 137 526 человек, часть из них госпитализированы, другие лечатся дома.