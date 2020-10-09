В пяти областях и в Киеве почти полностью заполнены больницы
В Украине в пяти областях и в Киеве больничные койки заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты почти 32 тысячи больничных коек первой волны. Такая ситуация сложилась из-за вспышки COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
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Наиболее загружены больницы Донецкой (100,7%), Одесской (79,7%), Луганской (78,5%), Хмельницкой (71,5%) и Харьковской (70,2%) областей, а также в Киеве (70,6%).
Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59%.
Меньше всего загружены больницы в Херсонской (25,9%), Ивано-Франковской (37,9%) и Закарпатской (40,6%) областях.
В то же время ослабить карантин могут только в Кировоградской области, там занято лишь 45,3% коек. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 22,6 при норме 40. В других регионах превышен показатель заболеваемости.
В среднем в Украине этот показатель за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 154,6. При этом на первое место по этому показателю вышла Сумская область (275,6), которая сменила Тернопольскую область (261,1).