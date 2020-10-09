Правительство приняло решение о введении коэффициентов для повышения заработной платы медикам, которые оказывают помощь при COVID-19.

Соответствующее распоряжение утвердили на заседании Кабмина 9 октября, сообщает 24 канал.

Читайте также Больницы вынуждены закупать препараты из денег, которые доплачивают медикам за COVID-19, – врач

Правительство продолжит увеличивать зарплаты медработникам, которые оказывают помощь при COVID-19.

Правительство приняло дополнительные корректирующие коэффициенты, влияющие на стоимость услуг и, соответственно, увеличение зарплаты врачам.

Если медики будут оказывать помощь большему количеству пациентов, то и зарплата будет больше. Доплаты в 300% остаются,

– отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, по словам Дениса Шмыгаля, в областях, где за сентябрь не увеличили зарплаты медикам, а таких медучреждений шесть, будут принимать соответствующие кадровые решения.

Стоит знать Разовая подачка медикам: как Степанов собрался "поднимать" врачам зарплаты?

Что известно о надбавках для медиков

Врачи, которые работают с больными COVID-19, получают надбавки за работу – 300%.

В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не так значима, как обещали.

К слову, в целом зарплата врачей должна быть повышена с 1 сентября 2020 года в среднем на 3,5 тысячи гривен. Средним медработникам пообещали заработную плату выше на 2,5 тысячи, а младшим на 1,25 тысячи.