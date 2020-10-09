Уряд прийняв рішення про введення коефіцієнтів для підвищення заробітної плати медикам, які надають допомогу при COVID-19.

Відповідне розпорядження затвердили під час засідання Кабміну 9 жовтня, повідомляє 24 канал.

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Уряд продовжить збільшувати зарплати медпрацівникам, які надають допомогу при COVID-19.

Уряд прийняв додаткові коригувальні коефіцієнти, що впливають на вартість послуг і, відповідно, збільшення зарплати лікарям.

Якщо медики будуть надавати допомогу більшій кількості пацієнтів, то і зарплата буде більшою. Доплати в 300% залишаються,

– зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, за словами Дениса Шмигаля, в областях, де за вересень не збільшили зарплати медикам, а таких медзакладів шість, будуть приймати відповідні кадрові рішення.

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Що відомо про надбавки для медиків

Лікарі, які працюють з хворими на COVID-19, отримують надбавки за роботу – 300%.

У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19 дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.

До слова, загалом зарплата лікарів мала б бути підвищена з 1 вересня 2020 року в середньому на 3,5 тисячі гривень. Середнім медпрацівникам пообіцяли заробітну плату вищу на 2,5 тисячі, а молодшим на 1,25 тисячі.