Коштів, які держава виплачує лікарням на боротьбу з COVID-19, не вистачає і на ліки, і на доплати медичним працівникам. Попри це, на пацієнтів з коронавірусом почали виділяти удвічі менше грошей.

В інтерв'ю з журналістами "Інтерфакс-Україна" виконавець обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський повідомив, що у перші місяці пандемії на лікування одного пацієнта з COVID-19 лікарні отримували в середньому 40 тисяч гривень.

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Втім, тепер на одного пацієнта в середньому виділяють близько 20 тисяч гривень. Це без урахування тих коштів, які заклади отримують від місцевої влади.

Тарифом передбачено, що середні витрати на добу на забезпечення медикаментами та розхідними матеріалами можуть складати 5000 гривень на одного пацієнта, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в умовах стаціонару, і 900 грн – на пацієнта, який перебуває в палаті неінтенсивного відділення,

– уточнив глава НСЗУ.

Зазначимо, що це більш ніж удвічі менше за ту суму, яку нещодавно озвучував голова МОЗ Максим Степанов. За його словами, на лікування одного важкохворого пацієнта і на доплати медикам держава виділяє понад 45 тисяч гривень.

Інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко зізнався журналістам 24 каналу, що всі ліки, які були закуплені, вже майже закінчилися у всіх лікарнях. За його словами, коштів, які виділяє держава, не вистачає і на закупівлю ліків, і на доплати медичним працівникам. Тож медичним установам іноді доводиться обирати.

НСЗУ дає кошти на доплату 300% лікарям, і за ці гроші лікарні повинні також закупляти ліки. Але реально тільки на заробітну плату вистачає. В Полтаві ще не пишуть ліки на список (за кошти пацієнтів – ред.), але якщо все піде такими темпами, то також будуть писати. Або повертатися на старі зарплати й купляти ліки, або виплачувати зарплату працівникам,

– повідомив Роман Пономаренко.