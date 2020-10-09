Средств, которые государство выплачивает больницам на борьбу с COVID-19, не хватает и на лекарства, и на доплаты медицинским работникам. Несмотря на это, на пациентов с коронавирусом начали выделять вдвое меньше денег.

В интервью с журналистами "Интерфакс-Украина" исполняющий обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский сообщил, что в первые месяцы пандемии на лечение одного пациента с COVID-19 больницы получали в среднем 40 тысяч гривен.

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Впрочем, теперь на одного пациента в среднем выделяют около 20 тысяч гривен. Это без учета тех средств, которые учреждения получают от местных властей.

Тарифом предусмотрено, что средние расходы в сутки на обеспечение медикаментами и расходными материалами могут составлять 5 тысяч гривен на одного пациента, который находится в отделении интенсивной терапии в условиях стационара, и 900 грн – на пациента, находящегося в палате неинтенсивного отделения,

– уточнил глава НСЗУ.

Отметим, что это более чем вдвое меньше той суммы, которую недавно озвучивал глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, на лечение одного тяжелобольного пациента и на доплаты медикам государство выделяет более 45 тысяч гривен.

Инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко признался журналистам 24 канала, что все лекарства, которые были закуплены, уже почти закончились во всех больницах. По его словам, средств, которые выделяет государство, не хватает и на закупку лекарств, и на доплаты медицинским работникам. Поэтому медицинским учреждениям иногда приходится выбирать.

НСЗУ дает средства на доплату 300% врачам, и за эти деньги больницы должны также закупать лекарства. Но реально только на заработную плату хватает. В Полтаве еще не пишут лекарства на список (за счет пациентов – ред.), но если все пойдет такими темпами, то также будут писать. Или возвращаться на старые зарплаты и покупать лекарства, или выплачивать зарплату работникам,

– сообщил Роман Пономаренко.