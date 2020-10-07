Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что лечение каждого тяжелого случая коронавирусной инфекции обходится в более чем 45 тысяч гривен.

Во время брифинга министр сообщил, что в этот тариф включены лекарства и надбавка медикам, сообщает 24 канал.

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Так, по словам Степанова в этот тариф, который перечисляют больницам, сразу включены 300% зарплаты медицинского персонала.

Если мы говорим о процессе лечения одного больного, у которого тяжелое течение болезни, то эта сумма – от 45 000 грн,

– рассказал он.

Также во время брифинга министр сообщил, что Минздрав договаривается с частными лабораториями про бесплатные тесты на COVID-19. Чтобы узнать о наличии коронавирусного заболевания, каждый день украинцы отдают около 8 миллионов гривен в частные лаборатории.

Степанов рассказал, что в Украине есть регионы с задержками с тестированием. К примеру, напряженная ситуация в Донецкой, Харьковской, Одесской областях. Оттуда тесты возят в другие лаборатории, которые имеют соответствующие мощности и "работают в ноль", без остатков: в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Кировоградскую области.