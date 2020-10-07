Министерство Здравоохранения договаривается с частными лабораториями о проведении тестирований на коронвирусную инфекцию за государственный счет.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга, пишет 24 канал.

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Добавим, что за минувшие сутки всего было осуществлено 59 189 тестирований, из них 32 376 методом ПЦР, а также 26 813 методом ИФА. По словам Степанова, это рекордное количество тестов ПЦР.

"Я понимаю, что количество тестирований, которые мы делаем, исходя из сегодняшнего количества заболевших, исходя из динамики, с которой распространяется коронавирус, – недостаточное. Мы их увеличиваем и устанавливаем соответствующее оборудование. В начале эпидемии, в первых числах апреля, мы делали 200 (ПЦР) тестов в сутки – а сейчас это 32 тысячи. Это не предел", – отметил министр.

По его словам, в Украине есть регионы с задержками тестирований. К примеру, напряженная ситуация в Донецкой, Харьковской, Одесской областях. Оттуда тесты возят в другие лаборатории, имеющие соответствующие мощности и которые "работают в ноль", без остатков: в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Кировоградскую области.

На следующем заседании правительства по нашему предложению будет вынесено решение – мы привлекаем максимально частные лаборатории для того, чтобы они по нашему заказу (проводили ПЦР-тесты)... Мы провели переговоры, и некоторые соглашаются работать – чтобы государство платило им за тесты ПЦР, а они будут делать соответствующее тестирование,

– пояснил Максим Степанов.

Он добавил, что понимает возмущение украинцев относительно ожидания результатов ПЦР-теста на коронавирус в течение нескольких дней.

"Но хочу подчеркнуть, что мы построили эту систему с нуля. И мы и дальше будем наращивать эти количества. Цель – чтобы наши возможности полностью перекрывали потребности страны", – добавил глава Минздрава.