Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусной инфекцией заразилось более 239 тысяч человек.

Среди новых больных – 219 детей 251 медработник. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге.

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Из позитивных новостей – 2569 пациентов за минувшие сутки выздоровели. Общее количество лиц, преодолевших коронавирус, возросло до 105 тысяч.

К сожалению, за сутки зафиксировано еще 77 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Также было госпитализировано 730 человек.

За минувшие сутки больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 685 случаев. По словам Степанова, это было ошибкой для местных властей проводить концерт 3 октября.

Статистика распространения коронавируса в областях

Винницкая область – 7 074 случая;

Волынская область – 9 037 случаев;

Днепропетровская область – 7 688 случаев;

Донецкая область – 4 824 случая;

Житомирская область – 7 221 случай;

Закарпатская область – 10 373 случая;

Запорожская область – 4 862 случая;

Ивано-Франковская область – 14 562 случая;

Кировоградская область – 1 215 случаев;

г. Киев – 25 474 случая;

Киевская область – 10 291 случай;

Львовская область – 21 696 случаев;

Луганская область – 1 394 случая;

Николаевская область – 4 025 случаев;

Одесская область – 15 337 случаев;

Полтавская область – 3 497 случаев;

Ровненская область – 13 532 случая;

Сумская область – 5 885 случаев;

Тернопольская область – 14 737 случаев;

Харьковская область – 22 136 случаев;

Херсонская область – 1 591 случай;

Хмельницкая область – 7 473 случая;

Черновицкая область – 15 589 случаев;

Черкасская область – 4 917 случаев;

Черниговская область – 4 907 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.