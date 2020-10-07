За сутки в Украине обнаружили еще 4753 больных коронавирусом
Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусной инфекцией заразилось более 239 тысяч человек.
Среди новых больных – 219 детей 251 медработник. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге.
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Из позитивных новостей – 2569 пациентов за минувшие сутки выздоровели. Общее количество лиц, преодолевших коронавирус, возросло до 105 тысяч.
К сожалению, за сутки зафиксировано еще 77 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Также было госпитализировано 730 человек.
За минувшие сутки больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 685 случаев. По словам Степанова, это было ошибкой для местных властей проводить концерт 3 октября.
Статистика распространения коронавируса в областях
- Винницкая область – 7 074 случая;
- Волынская область – 9 037 случаев;
- Днепропетровская область – 7 688 случаев;
- Донецкая область – 4 824 случая;
- Житомирская область – 7 221 случай;
- Закарпатская область – 10 373 случая;
- Запорожская область – 4 862 случая;
- Ивано-Франковская область – 14 562 случая;
- Кировоградская область – 1 215 случаев;
- г. Киев – 25 474 случая;
- Киевская область – 10 291 случай;
- Львовская область – 21 696 случаев;
- Луганская область – 1 394 случая;
- Николаевская область – 4 025 случаев;
- Одесская область – 15 337 случаев;
- Полтавская область – 3 497 случаев;
- Ровненская область – 13 532 случая;
- Сумская область – 5 885 случаев;
- Тернопольская область – 14 737 случаев;
- Харьковская область – 22 136 случаев;
- Херсонская область – 1 591 случай;
- Хмельницкая область – 7 473 случая;
- Черновицкая область – 15 589 случаев;
- Черкасская область – 4 917 случаев;
- Черниговская область – 4 907 случаев.