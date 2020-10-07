Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірусну інфекцію заразилося понад 239 тисяч людей.

Серед нових хворих – 219 дітей 251 медпрацівник. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу, пише 24 канал.

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З позитивних новин – 2569 пацієнтів за минулу добу одужали. Загальна кількість осіб, які подолали коронавірус, зросла до 105 тисяч. Загалом проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР.

На жаль, за добу зафіксовано ще 77 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Також було госпіталізовано 730 людей.

За минулу добу найбільше хворих виявили у Харківській області – 685 випадків. За словами Степанова, це було помилкою для місцевої влади проводити концерт 3 жовтня.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Вінницька область — 7 074 випадки;

Волинська область — 9 037 випадків;

Дніпропетровська область — 7 688 випадків;

Донецька область — 4 824 випадки;

Житомирська область — 7 221 випадок;

Закарпатська область — 10 373 випадки;

Запорізька область — 4 862 випадки;

Івано-Франківська область — 14 562 випадки;

Кіровоградська область — 1 215 випадків;

м. Київ — 25 474 випадки;

Київська область — 10 291 випадок;

Львівська область — 21 696 випадків;

Луганська область — 1 394 випадки;

Миколаївська область — 4 025 випадків;

Одеська область — 15 337 випадків;

Полтавська область — 3 497 випадків;

Рівненська область — 13 532 випадки;

Сумська область — 5 885 випадків;

Тернопільська область — 14 737 випадків;

Харківська область — 22 136 випадків;

Херсонська область — 1 591 випадок;

Хмельницька область — 7 473 випадки;

Чернівецька область — 15 589 випадків;

Черкаська область — 4 917 випадків;

Чернігівська область — 4 907 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.