За добу в Україні виявили ще 4753 хворих на коронавірус
Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірусну інфекцію заразилося понад 239 тисяч людей.
Серед нових хворих – 219 дітей 251 медпрацівник. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу, пише 24 канал.
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З позитивних новин – 2569 пацієнтів за минулу добу одужали. Загальна кількість осіб, які подолали коронавірус, зросла до 105 тисяч. Загалом проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР.
На жаль, за добу зафіксовано ще 77 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Також було госпіталізовано 730 людей.
За минулу добу найбільше хворих виявили у Харківській області – 685 випадків. За словами Степанова, це було помилкою для місцевої влади проводити концерт 3 жовтня.
Статистика поширення коронавірусу в областях
- Вінницька область — 7 074 випадки;
- Волинська область — 9 037 випадків;
- Дніпропетровська область — 7 688 випадків;
- Донецька область — 4 824 випадки;
- Житомирська область — 7 221 випадок;
- Закарпатська область — 10 373 випадки;
- Запорізька область — 4 862 випадки;
- Івано-Франківська область — 14 562 випадки;
- Кіровоградська область — 1 215 випадків;
- м. Київ — 25 474 випадки;
- Київська область — 10 291 випадок;
- Львівська область — 21 696 випадків;
- Луганська область — 1 394 випадки;
- Миколаївська область — 4 025 випадків;
- Одеська область — 15 337 випадків;
- Полтавська область — 3 497 випадків;
- Рівненська область — 13 532 випадки;
- Сумська область — 5 885 випадків;
- Тернопільська область — 14 737 випадків;
- Харківська область — 22 136 випадків;
- Херсонська область — 1 591 випадок;
- Хмельницька область — 7 473 випадки;
- Чернівецька область — 15 589 випадків;
- Черкаська область — 4 917 випадків;
- Чернігівська область — 4 907 випадків.