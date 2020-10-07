Міністерство охорони здоров’я домовляється з приватними лабораторіями щодо проведення тестувань на коронавірусну інфекцію за державний кошт.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ранковому брифінгу, пише 24 канал.

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Додамо, що за минулу добу загалом було здійснено 59 189 тестувань, із них 32 376 методом ПЛР, а також 26 813 методом ІФА. За словами Степанова, це рекордна кількість тестів ПЛР.

"Я розумію, що кількість тестувань, які ми робимо, виходячи з сьогоднішньої кількості захворівших, виходячи з динаміки, з якою розповсюджується коронавірус, – недостатня. Ми і надалі її збільшуємо і встановлюємо відповідне обладнання. На початку епідемії, у перших числах квітня, ми робили 200 (ПЛР) тестів на добу – а зараз це 32 тисяч. Це не межа", – зазначив міністр.

За його словами, в Україні є регіони із затримками з тестуванням. До прикладу, напружена ситуація в Донецькій, Харківській, Одеській областях. Звідти тести возять в інші лабораторії, які мають відповідні потужності і які "працюють в нуль", без залишків: у Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Кіровоградську області.

На наступному засіданні уряду за нашою пропозицією буде винесено рішення – ми залучаємо максимально приватні лабораторії для того, щоб вони за нашим замовленням (проводили ПЛР-тести)… Ми провели перемовини, і деякі погоджуються працювати – щоб держава сплачувала їм тести ПЛР, а вони будуть робити відповідне тестування,

– пояснив Максим Степанов.

Він додав, що розуміє обурення українців стосовно очікування результатів ПЛР-тесту на коронавірус протягом кількох днів.

"Але хочу наголосити, що ми збудували цю систему з нуля. І ми і далі будемо нарощувати ці кількості. Мета – щоб наші можливості повністю перекривали потреби країни", – додав глава МОЗ.