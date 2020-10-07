Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що лікування кожного важкого випадку коронавірусної інфекції обходиться у більш ніж 45 тисяч гривень.

Під час брифінгу міністр повідомив, що в цей тариф включені ліки та надбавка медикам, повідомляє 24 канал.

До теми МОЗ домовляється з приватними лабораторіями за безкоштовні тести на COVID-19

Так, за словами Степанова у цей тариф, який перераховують лікарням, одразу включені 300% зарплати медичного персоналу.

Якщо ми говоримо про процес лікування одного хворого, у якого важкий перебіг хвороби, то ця сума – від 45 000 грн,

– розповів він.

Також під час брифінгу міністр повідомив, що МОЗ домовляється з приватними лабораторіями за безкоштовні тести на COVID-19. Аби дізнатися про наявність коронавірусного захворювання, щодня українці віддають близько 8 мільйонів гривень у приватні лабораторії.

Степанов розповів, що в Україні є регіони із затримками з тестуванням. До прикладу, напружена ситуація в Донецькій, Харківській, Одеській областях. Звідти тести возять в інші лабораторії, які мають відповідні потужності і "працюють в нуль", без залишків: у Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Кіровоградську області.