Уряд ухвалив низку рішень щодо протидії COVID-19: що змінили
Кабінет міністрів України прийняв важливі рішення щодо протидії епідемії коронавірусу. Зокрема, виділили додаткове фінансування на закупівлю обладнань для тестувань.
Відповідне розпорядження затвердили під час засідання Кабміну 9 жовтня, пише 24 канал.
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Рішення уряду щодо протидії коронавірусу:
- Прийняли експериментальний проєкт по заготівлі плазми крові з антитілами від COVID-19 – це необхідно для лікування складних випадків коронавірусної хвороби;
- Залучили до процесу тестування приватні лабораторії: зробити ПЛР-тест на COVID-19 безкоштовно відтепер можна у приватній лабораторії;
- Додатково виділили 100 мільйонів гривень лабораторним центрам на тестування;
- Ще 160 мільйонів гривень на закупівлю додаткового обладнання для тестування;
- Також виділили 572 мільйонів гривень для закупівлі кисню;
- Збільшили коефіцієнти, за якими розраховують виплати медпрацівникам, які працюють з хворими на COVID-19.
Крім того, під час засідання уряду повідомили, що Японія надасть Україні гуманітарну допомогу у вигляді лікарського засобу Favipiravir (Avigan), цей препарат визначений для застосування при лікуванні коронавірусу.
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