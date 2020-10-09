Кабінет міністрів України прийняв важливі рішення щодо протидії епідемії коронавірусу. Зокрема, виділили додаткове фінансування на закупівлю обладнань для тестувань.

Відповідне розпорядження затвердили під час засідання Кабміну 9 жовтня, пише 24 канал.

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Рішення уряду щодо протидії коронавірусу:

Прийняли експериментальний проєкт по заготівлі плазми крові з антитілами від COVID-19 – це необхідно для лікування складних випадків коронавірусної хвороби;

– це необхідно для лікування складних випадків коронавірусної хвороби; Залучили до процесу тестування приватні лабораторії: зробити ПЛР-тест на COVID-19 безкоштовно відтепер можна у приватній лабораторії;

Додатково виділили 100 мільйонів гривень лабораторним центрам на тестування ;

; Ще 160 мільйонів гривень на закупівлю додаткового обладнання для тестування;

для тестування; Також виділили 572 мільйонів гривень для закупівлі кисню ;

; Збільшили коефіцієнти, за якими розраховують виплати медпрацівникам, які працюють з хворими на COVID-19.

Крім того, під час засідання уряду повідомили, що Японія надасть Україні гуманітарну допомогу у вигляді лікарського засобу Favipiravir (Avigan), цей препарат визначений для застосування при лікуванні коронавірусу.

Що відомо про Фавіпіравір: читайте у матеріалі Здоров'я 24.