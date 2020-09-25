Под одной из столичных частных лабораторий образовалась живая очередь. В учреждении делают тесты на COVID-19 всем желающим.

Телеграм-канал TEZA поделился фотографией, на которой видно, сколько людей стоит в очереди в частную лабораторию.

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В последнее время Минздрав постоянно отмечает, что в Украине выросла мощность ПЦР-тестирования на коронавирус. Но умалчивает тот факт, что значительную часть этих тестов делают именно частные лаборатории.



Живая очередь в частную лабораторию Киева / Фото TEZA

На сайте Центра общественного здоровья доступны данные за 23 сентября. Мы решили посмотреть, какие столичные учреждения в этот день сделали тесты на коронавирус и в каких масштабах.

Государственные учреждения Честные учреждения Александровская клиническая больница Киева – 136; Медлаборатория "ДІЛА" – 1644; Охматдет – 10; ТОВ "ДИАГЕН" – 299; КМКЛ №5" – 242; ЛДЦ "Диагностик" – 396; ДУ "ЦГЗ МОЗ Украины" – 369; ТОВ "Омега Киев" – 298; - ТОВ "Институт микробиологических исследований" – 56; - ПП "МедиАн" – 112; - ТОВ "ДНК-Лаборатория" – 1189; Всего сделано 757 тестов Всего сделано 3 994 тестов