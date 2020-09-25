В Киеве живая очередь в частную лабораторию, где делают тесты на коронавирус: фото
Под одной из столичных частных лабораторий образовалась живая очередь. В учреждении делают тесты на COVID-19 всем желающим.
Телеграм-канал TEZA поделился фотографией, на которой видно, сколько людей стоит в очереди в частную лабораторию.
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В последнее время Минздрав постоянно отмечает, что в Украине выросла мощность ПЦР-тестирования на коронавирус. Но умалчивает тот факт, что значительную часть этих тестов делают именно частные лаборатории.
Живая очередь в частную лабораторию Киева / Фото TEZA
На сайте Центра общественного здоровья доступны данные за 23 сентября. Мы решили посмотреть, какие столичные учреждения в этот день сделали тесты на коронавирус и в каких масштабах.
|Государственные учреждения
|Честные учреждения
|Александровская клиническая больница Киева – 136;
|Медлаборатория "ДІЛА" – 1644;
|Охматдет – 10;
|ТОВ "ДИАГЕН" – 299;
|КМКЛ №5" – 242;
|ЛДЦ "Диагностик" – 396;
|ДУ "ЦГЗ МОЗ Украины" – 369;
|ТОВ "Омега Киев" – 298;
|-
|ТОВ "Институт микробиологических исследований" – 56;
|-
|ПП "МедиАн" – 112;
|-
|ТОВ "ДНК-Лаборатория" – 1189;
|Всего сделано 757 тестов
|Всего сделано 3 994 тестов
К слову, за последние две недели 29% тестов на коронавирус в Украине провели именно частные лаборатории.
Ежедневно украинцы тратят более 8 миллионов гривен на тесты в частных лабораториях, поскольку средняя стоимость одного тестирования составляет примерно 1 тысячу гривен.