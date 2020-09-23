Главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине за последние две недели провели больше тестов на коронавирус, чем в Польше.

За последние две недели в Украине провели 66,3 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения, рассказал Ляшко на своей странице в фейсбуке.

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Зато в Польше провели 47,9 тестов на 100 тысяч населения. Кроме этого, заместитель Степанова в очередной раз подчеркнул, что с начала пандемии коронавируса мощность украинских лабораторий сильно возросла.

Олег Ляшко “За последние две недели Украина проводит тестов больше, чем Польша. Соответственно Украина – 66,3 на 100 тысяч населения, Польша – 47,9. Для сравнения, начинали мы с цифры около 200 исследований. В общем, сейчас 118 лабораторий проводят диагностику методом ПЦР и 374 методом ИФА”.

Отчет Олега Ляшко о возможности противостояния пандемии COVID-19 в Украине: видео

Значительную часть ПЦР-тестов в Украине на самом деле делают частные лаборатории

Согласно подсчетам активиста Евгения Истребина, лаборатории, которые контролирует Минюст, увеличили среднее количество еженедельных тестирований лишь до 16,6 тысяч за сутки.

К примеру, за прошедшую неделю средняя мощность тестирований составила 26, 1 тысяч. При этом 29% тестов (примерно 7,6 тысяч в день) были сделаны частными лабораториями.

Важная деталь – каждый день украинцы тратят более 8 миллионов гривен на тесты в частных лабораториях, ведь средняя стоимость одного тестирования составляет примерно 1 тысячу гривен. При этом из Фонда борьбы с COVID-19 на лаборатории предусмотрено 3 миллиарда и 499 миллионов гривен. По последним данным из них было потрачено лишь 17% средств.

Почему не стоит сравнивать Украину и Польшу

В этот самый момент Польша за свой счет тестирует даже заробитчан из Украины. Да и сравнивать Украину и Польшу не совсем корректно, ведь заболеваемость в Украине давно развивается по другому сценарию.

К примеру, с начала пандемии в Польше обнаружили 81 673 больных коронавирусом, 974 из которых – за минувшие сутки. Также в стране значительно ниже смертность. С начала года в Польше умерли 2 344 больных коронавирусом. Со вчерашнего дня из жизни ушли только 28 инфицированных. Сейчас от болезни продолжают лечиться всего 13 768 больных.

А вот в Украине зафиксировали 184 734 больных COVID-19, 3 705 из которых умерли. За минувшие сутки зарегистрировали 3 497 инфицированных и 63 летальных случая. На сегодня в стране остается 99 359 активных пациентов.

Важно, что с начала года в соседней Польше провели 3 177 776 тестирований на коронавирус. Зато у нас только 2 102 377. Это несмотря на то, что в Украине проживает на 4 миллиона больше людей.