Ляшко заявил, в Украине делают больше тестов на COVID-19, чем в Польше: почему это манипуляция
Главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине за последние две недели провели больше тестов на коронавирус, чем в Польше.
За последние две недели в Украине провели 66,3 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения, рассказал Ляшко на своей странице в фейсбуке.
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Зато в Польше провели 47,9 тестов на 100 тысяч населения. Кроме этого, заместитель Степанова в очередной раз подчеркнул, что с начала пандемии коронавируса мощность украинских лабораторий сильно возросла.
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Значительную часть ПЦР-тестов в Украине на самом деле делают частные лаборатории
Согласно подсчетам активиста Евгения Истребина, лаборатории, которые контролирует Минюст, увеличили среднее количество еженедельных тестирований лишь до 16,6 тысяч за сутки.
К примеру, за прошедшую неделю средняя мощность тестирований составила 26, 1 тысяч. При этом 29% тестов (примерно 7,6 тысяч в день) были сделаны частными лабораториями.
Важная деталь – каждый день украинцы тратят более 8 миллионов гривен на тесты в частных лабораториях, ведь средняя стоимость одного тестирования составляет примерно 1 тысячу гривен. При этом из Фонда борьбы с COVID-19 на лаборатории предусмотрено 3 миллиарда и 499 миллионов гривен. По последним данным из них было потрачено лишь 17% средств.
Почему не стоит сравнивать Украину и Польшу
В этот самый момент Польша за свой счет тестирует даже заробитчан из Украины. Да и сравнивать Украину и Польшу не совсем корректно, ведь заболеваемость в Украине давно развивается по другому сценарию.
К примеру, с начала пандемии в Польше обнаружили 81 673 больных коронавирусом, 974 из которых – за минувшие сутки. Также в стране значительно ниже смертность. С начала года в Польше умерли 2 344 больных коронавирусом. Со вчерашнего дня из жизни ушли только 28 инфицированных. Сейчас от болезни продолжают лечиться всего 13 768 больных.
А вот в Украине зафиксировали 184 734 больных COVID-19, 3 705 из которых умерли. За минувшие сутки зарегистрировали 3 497 инфицированных и 63 летальных случая. На сегодня в стране остается 99 359 активных пациентов.
Важно, что с начала года в соседней Польше провели 3 177 776 тестирований на коронавирус. Зато у нас только 2 102 377. Это несмотря на то, что в Украине проживает на 4 миллиона больше людей.
- Первая манипуляция: в последнее время в Минздраве постоянно отмечают, что благодаря действиям министерства в Украине возросло количество тестирований методом ПЦР. Поскольку при объявлении показателей замалчивается информация, кем и за чьи средства эти тесты проводились, это выдается за собственную победу.
- Вторая манипуляция: Еще весной Виктор Ляшко сообщал, что Украина движется по польскому сценарию распространения коронавирусной инфекции. Но уже конец сентября, и в Минздраве должны понять, что эта версия уже давно не актуальна. Сравнивать украинские показатели тестирования со страной, которая имеет значительно более низкий уровень заболеваемости, это словно сравнивать море и озеро по количеству рыбы – абсурдно.