Сейчас ПЦР-тестирование делают не только для диагностики коронавируса среди пациентов с подозрением, но и для того, чтобы можно было свободно выехать за границу. Впрочем, очевидно, не всем справкам с отрицательным результатом теста можно доверять.

Коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский рассказал, что в Украине начали торговать справками с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на коронавирус для выезда за границу, сообщает Интерфакс-Украина.

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Скавронский заявил, что по такой схеме в стране уже даже работают некоторые туроператоры. Мол, за условно небольшую сумму они предлагают туристам оформить необходимую справку даже без сдачи анализа.

Впрочем, он прогнозирует, что со временем этот спрос может упасть и цены на ПЦР-тестирования станут ниже.

Как только будет внесено изменение в законодательство и ПЦР станет не единственным обязательным для постановки диагноза тестом, а, например, можно будет делать анализ на антиген к коронавирусу, цена на который будет в разы ниже, это приведет к тому, что рынок ПЦР анализов по завышенным ценам сразу упадет, поскольку ПЦР-тесты потеряют свою эксклюзивность,

– считает Скарвонский.

Отметим, что за предыдущую неделю в Украине провели 157 563 ПЦР-исследованя на выявление коронавируса. Около 20% из них провели семь частных лабораторий.

Цена ПЦР-теса в лабораториях колеблется от 700 до 2500 гривен.

От автора: Махинации со справками на наличие вируса SARS-CoV-2 – абсолютная безответственность как со стороны тех людей, которые это организуют, так со стороны тех, кто пользуется такими услугами. Это может привести к непредсказуемым вспышкам болезни и стоить кому-то жизни.