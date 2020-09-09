Нині ПЛР-тестування роблять не лише для діагностики коронавірусу серед пацієнтів з підозрою, а й для того, аби можна було вільно виїхати за кордон. Втім, вочевидь, не всім довідкам з негативним результатом тесту можна довіряти.

Комерційний директор "Сінево" Микола Скавронський розповів, що в Україні почали торгувати довідками з негативним результатом ПЛР-тестування на коронавірус для виїзду за кордон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Скавронський заявив, що за такою схемою в країні вже навіть працюють деякі туроператори. Мовляв, за умовно невелику суму вони пропонують туристам оформити необхідну довідку навіть без здачі аналізу.

Втім, він прогнозує, що з часом цей попит може впасти й ціни на ПЛР-тестування стануть нижчими.

Як тільки буде внесено зміну до законодавства та ПЛР стане не єдиним обов'язковим для постановки діагнозу тестом, а, наприклад, можна буде робити аналіз на антиген до коронавірусу, ціна на який буде в рази нижче, це призведе до того, що ринок ПЛР-аналізів за завищеними цінами відразу впаде, оскільки ПЛР-тести втратять свою ексклюзивність,

– вважає Скавронський.

Зазначимо, що за попередній тиждень в Україні провели 157 563 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу. Близько 20% з них провели сім приватних лабораторій.

Ціна ПЛР-тесу в лабораторіях коливається від 700 до 2,5 тисяч гривень.

Від автора: Махінації з довідками на наявність вірусу SARS-CoV-2 – абсолютна безвідповідальність як з боку тих людей, які це організовують, так з боку тих, хто користується такими послугами. Це може призвести до непередбачуваних спалахів хвороби та вартувати комусь життя.