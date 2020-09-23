Головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні за останні два тижні провели більше тестів на коронавірус, ніж у Польщі.

За останні два тижні в Україні провели 66,3 тестів на коронавірус на 100 тисяч населення, розповів Ляшко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Натомість у Польщі провели 47,9 тестів на 100 тисяч населення. Окрім цього, заступник Степанова вкотре підкреслив, що від початку пандемії коронавірусу потужність українських лабораторій сильно зросла.

Олег Ляшко “За останні два тижні Україна проводить тестів більше, ніж Польща. Відповідно Україна – 66,3 на 100 тисяч населення, Польща – 47,9. Для порівняння, розпочинали ми із цифри близько 200 досліджень. Загалом, зараз 118 лабораторій проводять діагностику методом ПЛР та 374 методом ІФА”.

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Значну частину ПЛР-тестів в Україні насправді роблять приватні лабораторії

Згідно з підрахунками активіста Євгена Істребіна, лабораторії, які контролює Мін'юст, збільшили середню кількість щотижневих тестувань лише до 16,6 тисяч за добу.

До прикладу, за минулий тиждень середня потужність тестувань склала 26, 1 тисяч. Натомість 29% тестів (приблизно 7,6 тисяч на день) були зроблені приватними лабораторіями.

Важлива деталь – щодня українці витрачають понад 8 мільйонів гривень на тести в приватних лабораторіях, адже середня вартість одного тестування складає приблизно 1 тисячу гривень. Натомість з Фонду боротьби з COVID-19 на лабораторії передбачено 3 мільярди й 499 мільйонів гривень. За останніми даними з них було витрачено лише 17% коштів.

Чому не варто порівнювати Україну та Польщу

У цей самий момент Польща за власний рахунок тестує навіть заробітчан з України. Та й порівнювати Україну і Польщу не зовсім коректно, адже захворюваність в Україні давно розвивається за інакшим сценарієм.

До прикладу, від початку пандемії у Польщі виявили 81 673 хворих на коронавірус, 974 з яких – за минулу добу. Також у країні значно нижча смертність. Від початку року у Польщі померли 2 344 хворих на коронавірус. Від учора з життя пішли лише 28 інфікованих. Нині від хвороби продовжують лікуватись всього 13 768 хворих.

А ось в Україні зафіксували 184 734 хворих на COVID-19, 3 705 з яких померли. За минулу добу зареєстрували 3 497 інфікованих та 63 летальних випадки. На сьогодні в країні залишається 99 359 активних пацієнтів.

Важливо, що від початку року у сусідній Польщі провели 3 177 776 тестувань на коронавірус. Натомість у нас лише 2 102 377. Це попри те, що в Україні проживає на 4 мільйони більше людей.