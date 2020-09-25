У Києві жива черга до приватної лабораторії, де роблять тести на коронавірус: фото
Під однією зі столичних приватних лабораторій утворилась жива черга. В установі роблять тести на COVID-19 усім охочим.
Телеграм-канал TEZA поділився світлиною, на якій видно, скільки людей стоїть у черзі до приватної лабораторії.
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Останнім часом МОЗ постійно наголошує на тому, що в Україні зросла потужність ПЛР-тестування на коронавірус. Але замовчує той факт, що значну частину цих тестів роблять саме приватні лабораторії.
Жива черга до приватної лабораторії Києва / Фото TEZA
На сайті Центру громадського здоров'я доступні дані за 23 вересня. Ми вирішили подивитися, які столичні установи в цей день зробили тести на коронавірус та у яких масштабах.
|Державні установи
|Приватні установи
|Олександрівська клінічна лікарня Києва – 136;
|Медлабораторія "ДІЛА" – 1644;
|Охматдит – 10;
|ТОВ "ДІАГЕН" – 299;
|КМКЛ №5 – 242;
|ЛДЦ "Діагностик" – 396;
|ДУ "ЦГЗ МОЗ України" – 369;
|ТОВ "Омега Київ" – 298;
|-
|ТОВ "Інститут мікробіологічних досліджень" – 56;
|-
|ПП "МедіАн" – 112;
|-
|ТОВ "ДНК-Лабораторія" – 1189;
|Всього зроблено 757 тестів
|Всього зроблено 3 994 тестів