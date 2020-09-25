Під однією зі столичних приватних лабораторій утворилась жива черга. В установі роблять тести на COVID-19 усім охочим.

Телеграм-канал TEZA поділився світлиною, на якій видно, скільки людей стоїть у черзі до приватної лабораторії.

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Останнім часом МОЗ постійно наголошує на тому, що в Україні зросла потужність ПЛР-тестування на коронавірус. Але замовчує той факт, що значну частину цих тестів роблять саме приватні лабораторії.



Жива черга до приватної лабораторії Києва / Фото TEZA

На сайті Центру громадського здоров'я доступні дані за 23 вересня. Ми вирішили подивитися, які столичні установи в цей день зробили тести на коронавірус та у яких масштабах.

Державні установи Приватні установи Олександрівська клінічна лікарня Києва – 136; Медлабораторія "ДІЛА" – 1644; Охматдит – 10; ТОВ "ДІАГЕН" – 299; КМКЛ №5 – 242; ЛДЦ "Діагностик" – 396; ДУ "ЦГЗ МОЗ України" – 369; ТОВ "Омега Київ" – 298; - ТОВ "Інститут мікробіологічних досліджень" – 56; - ПП "МедіАн" – 112; - ТОВ "ДНК-Лабораторія" – 1189; Всього зроблено 757 тестів Всього зроблено 3 994 тестів

До слова, за останні два тижні 29% тестів на коронавірус в Україні провели саме приватні лабораторії.

Щодня українці витрачають понад 8 мільйонів гривень на тести в приватних лабораторіях, оскільки середня вартість одного тестування складає приблизно 1 тисячу гривень.