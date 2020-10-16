ПЦР-тестирование не способно давать стопроцентный результат. Поэтому украинцам для подтверждения инфицирования коронавирусом не обязательно иметь положительный результат теста.

Достаточно клинических признаков болезни для оказания соответствующей медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Он объяснил, что COVID-19 подтверждается по клиническим признакам, тогда происходит госпитализация и дальнейший процесс лечения.

Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи. Это все у нас внесено в стандарт, и этот вопрос, в частности, маршрутизации,

– отметил глава Минздрава.

Он добавил, что маршрутизация – это не только транспортировка больного в конкретную больницу. Это значительно более широкий вопрос, имеющий целью от начала и до конца довести больного.

Такое решение было принято ввиду мировой статистики. Она показывает, что ПЦР-тесты не являются стопроцентно точными. В частности, около 30% результатов отрицательны при подтвержденном диагнозе COVID-19.

Максим Степанов уточнил, что это связано с особенностями тестирования и физиологическими особенностями человека.

Обратите внимание! Британские ученые обнаружили, что ПЦР-тест показывает однозначный результат – "есть" или "нет" в организме SARS-CoV-2. Тест не дает информации о том, сколько вируса было в образце, или насколько вероятным является то, что инфекция активна. Больше об этом – читайте по ссылке.



Что нужно знать о подготовке к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала