В Україні все більше людей хворіють на COVID-19, а тому лікарні переповнені пацієнтами. Є ймовірність, що людей просто не госпіталізовуватимуть через нестачу місць. Така критична ситуація склалась через погану організацію підготовки до другої хвилі пандемії.

Про це розповіла нардепка від партії "Голос", ексзаступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина в ефірі 24 каналу та додала, що є низка причин, чому зараз невтішна ситуація з пандемією в Україні.

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"Ситуація з ліжкомісцями в Україні – критична. Статистика, яку озвучує Степанов і Кабмін – також різна. Згідно з даними Кабміну, у нас приблизно 13 тисяч ліжок зайняті. Степанов каже, що 2 тисячі", – пояснила Стефанишина.

Кожна людина, яка цікавиться цією проблемою, розуміє, що ситуація серйозна і у лікарні навіть не кладуть,

– сказала нардепка.

За словами Стефанишиної, карантинний час і кошти, які були виділені в державному бюджеті для боротьби з пандемією, не використали за призначенням – саме тому в Україні зараз така ситуація.

Довідка. У квітні 2020 року в Україні створили Фонд боротьби з коронавірусом. Його розмір становив майже 65 мільярдів гривень. Детальніше – за посиланням.

Лабораторії не справляються, – Стефанишина

Нардепка розповіла, що у державних лабораторіях тести не обробляють по кілька днів. Інколи й тиждень. "Сьогодні залишки необроблених тестів у Києві – 7 тисяч. Це та кількість людей, яка чекає на результат", – сказала Стефанишина.

Лабораторії просто не справляються, тому ця статистика щодо захворюваності – не відповідає дійсності. І це не лише через те, що не всі тести показують правильний результат. Це неорганізована система паном Степановим,

– заявила нардепка.

Кількість тестів в Україні, яку роблять, теж дуже мала – 20-30 тисяч на добу. Стефанишина наголосила, що для того, аби бачити справжню картину захворюваності – треба робити 100 тисяч тестів на добу.

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Уряд втратив контроль над пандемією, – нардепка

Як ствердила Стефанишина, МОЗ мало розгорнути широкомасшатбне тестування і підготувтаи лікарні до 2 – 4 хвилі коронавірусу, однак цього не зробили.

"Ситуація критична і те, що уряд втратив контроль над епідемією – це очевидно. Нам потрібно дбати про себе та дотримувтаись правил, які допоможуть вберегти життя. Страшно розуміти, що у разі хвороби не усі українці можуть отримати медичну допомогу", – підсумувала нардепка.