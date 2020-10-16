Анализ по мазку из носогорла менее чем за пять минут с высокой точностью диагностирует SARS-CoV-2 и четко идентифицирует другие респираторные патогены, в частности грипп. Тест планируют использовать в аэропортах, ресторанах и других общественных местах, где необходима быстрая и точная диагностика.

Чтобы отличить SARS-CoV-2 от других респираторных инфекций, ученые из Оксфордского университета использовали в создании теста нейронную сеть для классификации микроскопических изображений отдельных частиц различных вирусов.

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В отличие от других технологий, которые проявляют ответ антител или нуждаются в дорогостоящей и трудоемкой подготовке образцов, наш метод быстро обнаруживает интактные вирусные частицы, делая тест простым, быстрым и экономичным,

– заявил соавтор исследования Ахиллес Капанидис.

Такой подход делает массовое тестирование реальным, предоставляя инструменты для контроля новых вспышек вируса.

Ученые предупредили, что зимнее время может иметь непредсказуемые эффекты общей циркуляции SARS-CoV-2 с другими респираторными сезонными заболеваниями.

Новый тест может надежно различать различные вирусы в образцах больных.

Впрочем образцы теста могут подготовить только к началу 2021 года. Тест будут использовать для диагностики COVID-19 в режиме реального времени сотрудники различных организаций, пассажиры в аэропортах, посетители баров и ресторанов.

Новый тест в случае применения для массового тестирования имеет очевидные преимущества для идентификации бессимптомных носителей COVID-19, которые не демонстрируют никаких симптомов.