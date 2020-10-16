Новый тест диагностирует коронавирус и грипп одновременно
Анализ по мазку из носогорла менее чем за пять минут с высокой точностью диагностирует SARS-CoV-2 и четко идентифицирует другие респираторные патогены, в частности грипп. Тест планируют использовать в аэропортах, ресторанах и других общественных местах, где необходима быстрая и точная диагностика.
Чтобы отличить SARS-CoV-2 от других респираторных инфекций, ученые из Оксфордского университета использовали в создании теста нейронную сеть для классификации микроскопических изображений отдельных частиц различных вирусов.
Читайте также Тяжесть течения коронавируса определяет группа крови пациента: каким образом
В отличие от других технологий, которые проявляют ответ антител или нуждаются в дорогостоящей и трудоемкой подготовке образцов, наш метод быстро обнаруживает интактные вирусные частицы, делая тест простым, быстрым и экономичным,
– заявил соавтор исследования Ахиллес Капанидис.
Такой подход делает массовое тестирование реальным, предоставляя инструменты для контроля новых вспышек вируса.
Новый тест может надежно различать различные вирусы в образцах больных.
Впрочем образцы теста могут подготовить только к началу 2021 года. Тест будут использовать для диагностики COVID-19 в режиме реального времени сотрудники различных организаций, пассажиры в аэропортах, посетители баров и ресторанов.
Новый тест в случае применения для массового тестирования имеет очевидные преимущества для идентификации бессимптомных носителей COVID-19, которые не демонстрируют никаких симптомов.