Противовирусный препарат Ремдесивир уже везут в Украину в больших количествах. Хотя Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он почти не снижает смертность из-за COVID-19.

Врач-инфекционист Ольга Кобевко в эфире 24 канала рассказала, что этот препарат был экспериментальный и создавался во время лихорадки Эболы. В Украине с ним ранее не сталкивались и его эффективность не доказана.

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"Сейчас мы имели определенный опыт использования Ремдисивира на Буковине у нескольких критических пациентов. Результаты получились не слишком удачными, препарат не помог ", – отметила Кобевко.

Украина заказала в целом 28 тысяч доз этого препарата. Однако врач-инфекционист отметила, что сначала нужно иметь доступ к исследованиям, чтобы понять эффективность препарата. Но с начала пандемии большинство препаратов использовали экспериментально.

Врачи сначала не понимали, как по протоколу правильно применять тот или иной препарат. То есть, есть моменты недоработок на местах. Они могут привести к негативным последствиям,

– подчеркнула эксперт.

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