Эффективность лечения COVID-19 Ремдисивиром в Украине не доказана, – врач-инфекционистка
Противовирусный препарат Ремдесивир уже везут в Украину в больших количествах. Хотя Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он почти не снижает смертность из-за COVID-19.
Врач-инфекционист Ольга Кобевко в эфире 24 канала рассказала, что этот препарат был экспериментальный и создавался во время лихорадки Эболы. В Украине с ним ранее не сталкивались и его эффективность не доказана.
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"Сейчас мы имели определенный опыт использования Ремдисивира на Буковине у нескольких критических пациентов. Результаты получились не слишком удачными, препарат не помог ", – отметила Кобевко.
Украина заказала в целом 28 тысяч доз этого препарата. Однако врач-инфекционист отметила, что сначала нужно иметь доступ к исследованиям, чтобы понять эффективность препарата. Но с начала пандемии большинство препаратов использовали экспериментально.
Врачи сначала не понимали, как по протоколу правильно применять тот или иной препарат. То есть, есть моменты недоработок на местах. Они могут привести к негативным последствиям,
– подчеркнула эксперт.
Главное о препарате Ремдесивир
- Его разработала американская компания Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола. Он снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает пережить острую фазу инфекции.
- В конце концов препарат оказался не слишком эффективным для лечения Эболы. Правда, сегодня его считают одним из самых перспективных средств для лечения коронавируса. Он демонстрирует успехи во время клинических испытаний.
- В начале октября появилась информация о том, что некоторые из пациентов из COVID-19, принимавших Ремдесивир, впоследствии имели серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек. Эксперты, со своей стороны, проверяют, является ли это побочным эффектом.
- В конце июня Gilead Sciences объявила конечную цену препарата. Для генерических версий цена стартует от 320 долларов за курс. Впрочем, поскольку Украина входит в данные лицензии на генерический Ремдесивир, то может закупить его в 6 раз дешевле.