Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина закупила партию препарата Ремдесивір. И ее сейчас сюда транспортируют. Сегодня Ремдесивир исследуют о возможности применения во время коронавирусной инфекции COVID-19.

Подробнее о заявлении Ляшко по закупке Ремдесивира

Соответствующие его слова прозвучали в комментарии "Радио Свобода". Ляшко рассказал, что Ремдесивир закупило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

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И сейчас его транспортируют на территорию Украины, поэтому в ближайшее время он появится",

– заверил главный санврач.

По его словам, это препарат, который первым показал, что во время его применения:

уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении,

уменьшается количество летальных исходов".



Что о прибытии Ремдесивира в Украину говорили ранее

13 октября министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Ремдесивир должен поступить в Украину через неделю.

Через неделю у нас будет лекарственное средство Ремдесивир, которое себя хорошо показало в США, других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение, и через неделю он поступит в наши больницы,

– заметил министр.

Он добавил, что в Украине появятся еще иммуноглобулины, которые необходимы пациентам с тяжелым течением болезни. По его словам, в Минздраве сейчас рассчитывают необходимую сумму средств.

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