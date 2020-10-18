Ремдесивір для лечения COVID-19 уже закупили и везут в Украину, – Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина закупила партию препарата Ремдесивір. И ее сейчас сюда транспортируют. Сегодня Ремдесивир исследуют о возможности применения во время коронавирусной инфекции COVID-19.
Подробнее о заявлении Ляшко по закупке Ремдесивира
Соответствующие его слова прозвучали в комментарии "Радио Свобода". Ляшко рассказал, что Ремдесивир закупило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".
Актуально ВОЗ признала неэффективными Ремдесивир и еще 3 препарата, которыми лечат коронавирус
И сейчас его транспортируют на территорию Украины, поэтому в ближайшее время он появится",
– заверил главный санврач.
По его словам, это препарат, который первым показал, что во время его применения:
- уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении,
- уменьшается количество летальных исходов".
Что о прибытии Ремдесивира в Украину говорили ранее
13 октября министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Ремдесивир должен поступить в Украину через неделю.
Через неделю у нас будет лекарственное средство Ремдесивир, которое себя хорошо показало в США, других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение, и через неделю он поступит в наши больницы,
– заметил министр.
Он добавил, что в Украине появятся еще иммуноглобулины, которые необходимы пациентам с тяжелым течением болезни. По его словам, в Минздраве сейчас рассчитывают необходимую сумму средств.
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Главное о препарате Ремдесивир
- Его разработала американская компания Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола. Лекарство вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.
- В конце концов препарат оказался не слишком эффективным для лечения Эболы. Правда, сегодня его считают одним из самых перспективных средств для лечения коронавируса. Он демонстрирует успехи во время клинических испытаний.
- В начале октября появилась информация о том, что некоторые из пациентов с COVID-19, которые принимали Ремдесивир, впоследствии имели серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек. Эксперты, по своему, проверяют, является ли это побочным эффектом.
- В конце июня Gilead Sciences объявила окончательную цену препарата. Для генерических версий цена стартует от 320 долларов за курс. Впрочем, поскольку Украина входит в данные лицензии на генерический "Ремдесивир", то может закупить его в 6 раз дешевле.